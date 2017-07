Rechter bepaalt: is New York Pizza 'snelle hap' of echt restaurant?

Maar wanneer valt een horecagelegenheid nou onder de term fastfoodketen of restaurant? De term fastfood is al verwarrend, zegt Zuiderveld, want het is geen wettelijke term. "Er zitten wel officieus allerlei criteria aan. Want er is er vaak geen bediening aan tafel en je moet er bestellen aan de toonbank."

Maar het verschil tussen de twee werelden wordt steeds onduidelijker, zegt Zuiderveld. "De hele horeca wordt fastfood en fast casual. Men richt zich steeds meer op snelle service."

Gevoel

Gevoel speelt ook een grote rol bij het indelen van een zaak in een van de categorie├źn, zegt Zuiderveld. "Je hebt een concept dat heet De Pizzabakkers. Daar worden ook pizza's geserveerd, maar die komen uit een steenoven. En als zij zich daar willen vestigen, mag dat dan wel?"

Gevoelsmatig is dat misschien meer een restaurant, maar een lokale overheid kan niet op gevoel acteren, zegt Zuiderveld. "Die zal heel strak moeten omschrijven wat ermee bedoeld wordt. In Nederland vindt iedereen McDonald's fastfood. Maar het is een restaurant."

Daarom moet de overheid terug naar de tekentafel en duidelijkheid verschaffen, vindt Zuiderveld. "Lokale overheden moeten de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vragen om een goed rapport over hoe de horeca in Nederland in elkaar zit."