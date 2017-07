Doden bij instorting gebouw in Mumbai, reddingsoperatie aan de gang

Bij een instorting van een gebouw in de Indiase stad Mumbai zijn zeker zeventien doden gevallen. Er wordt nog gezocht naar overlevenden. Elf mensen zijn onder het puin vandaan gehaald en naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk waardoor het vier verdiepingen tellende gebouw heeft kunnen instorten. Het gebouw was ongeveer 40 jaar oud en was volgens de burgemeester in relatief goede staat.

Er woonden drie of vier families in de flat en op de begane grond en in de kelder was een verzorgingstehuis voor ouderen. Daar werd verbouwd, maar het is niet duidelijk of dat de instorting heeft veroorzaakt. De autoriteiten verwachten dat er over een dag of twee meer duidelijk is over de oorzaak.

Slecht toezicht

In India komen met enige regelmaat instortingen voor. Het toezicht op de bouw van wegen, gebouwen en bruggen is vaak slecht en de veiligheidsvoorschriften worden vaak niet gevolgd. In mei kwamen nog 22 mensen om het leven bij een instorting bij een huwelijk in Bharatpur, een plaats ten zuiden van New Delhi.