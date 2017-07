Wapenstilstand en mogelijk verkiezingen in ​Libië

De premier van de eenheidsregering in Libië, Fayez Serraj, en zijn rivaal uit het oosten van het land, generaal Khalifa Haftar, hebben een voorwaardelijke wapenstilstand afgesproken. Ook willen ze volgend jaar verkiezingen organiseren.

De twee politieke opponenten zijn dat overeengekomen bij onderhandelingen in Parijs, onder begeleiding van de Franse president Macron.

Burgeroorlog

De Libische dictator Khadhafi werd in 2011 door opstandelingen ten val gebracht en vermoord. Sindsdien woedt er in het land een burgeroorlog. De macht is nu versnipperd; rivaliserende regeringen en milities bestrijden elkaar. Daarbij vallen regelmatig burgerslachtoffers.

Niet alle partijen waren aanwezig bij de gesprekken in Frankrijk. Maar volgens correspondent Marcel van der Steen kun je wel spreken van een doorbraak. "Het land heeft drie regeringen, en enkele milities die hun macht proberen te vergroten. Met deze twee heren aan tafel heb je in ieder geval veel invloed bij elkaar in het oosten en westen van het land."