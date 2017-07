Twee Nederlandse terreurverdachten opgepakt in Suriname

De Surinaamse politie heeft zondag in Paramaribo twee Nederlandse terreurverdachten van Surinaamse afkomst aangehouden. Er zijn nog meer arrestaties verricht, op verschillende adressen.

De aanhoudingen volgden op tips en informatie van de Surinaamse inlichtingendiensten. Het OM in Paramaribo benadrukt dat er geen buitenlandse inlichtingendiensten bij de politieactie betrokken waren. Het is niet duidelijk wat de terreurverdachten van plan waren.

Amerikaanse ambassade

Gisteren meldde de krant De West dat er aanhoudingen waren verricht in verband met een mogelijke aanslag op de Amerikaanse ambassadeur in Paramaribo, Edwin Nolan.

De Surinaamse justitie zegt in een persbericht dat vooralsnog niet gebleken is dat de verdachten een gevaar vormden voor een missie of ambassade in Suriname. In het bericht wordt iedere "rechtgeaarde Surinamer" opgeroepen om niet te speculeren en geen informatie te verspreiden die zou kunnen leiden tot onrust in het land.

Betrouwbare bronnen melden intussen aan de NOS dat er "een harde link" is met de Amerikaanse ambassade.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog niets bevestigen en zoekt uit wat er aan de hand is.