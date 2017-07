World Games als opstap naar olympische droom

Ook sportklimmen heeft moeten anticiperen om olympisch geaccepteerd te worden. De sport mocht van het IOC maar één medaille vergeven, terwijl er drie onderdelen worden beoefend (speedclimbing, leadclimbing en boulderen). En dus bedacht de bond een allround discipline.

De drie onderdelen worden gecombineerd en de beste in dat 'algemeen klassement' wint goud. "Als we één discipline zouden kiezen, zouden we de andere twee tekort te doen", verklaart voorzitter Marco Maria Scolaris van de internationale sportklimbond de keuze. "Die zouden dan vier jaar lang min of meer worden genegeerd. Dat willen we voorkomen."

Dat zijn sport zich olympisch mag noemen, komt volgens Scolaris mede door het spektakel dat de sport biedt. "Wij bieden iets nieuws. Een frisse wind waardoor de jeugd, die minder aandacht leek te hebben voor de afgelopen Olympische Spelen, zich weer interesseert voor het evenement."

'Afwezigheid NOC*NSF gemiste kans'

IOC-president Thomas Bach was persoonlijk aanwezig in Wroclaw om de World Games te openen. De hele periode zijn er waarnemers van het IOC in Polen om de sporten te beoordelen. NOC*NSF is er niet. Vanuit de Nederlandse delegatie klinken geluiden over een gemiste kans voor de sportkoepel en aanverwante organisaties.

Erevoorzitter Ron Froehlich van de International World Game Association (IWGA) uit Zuid-Afrika legt uit waarom het een gemiste kans is. "Het IOC kijkt hier naar de populariteit van de sporten. Hoe reageert het publiek? Is het een goede televisiesport? Zo bepalen ze of het een olympisch waardige sport is. Dat gebeurt nu, hier."

Het IOC heeft de laatste tijd ook nadrukkelijk uitgesproken dat 'gender equality' een belangrijk onderwerp is: gelijkwaardigheid van man en vrouw. Het is iets wat het karakter van het korfbal, waar mannen samenspelen met vrouwen, mede bepaalt.

"Wij hebben dat altijd uitgedragen als uniek aspect van het korfbal", zegt Rodenburg. "En nu komt het IOC nadrukkelijk met die boodschap. Dat is mooi. En het is inderdaad een extra kans voor ons."