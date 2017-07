"Ik heb eigenlijk geen wraakgevoelens gehad, maar als ik hem tegenkom zouden bij mij ook zomaar de stoppen kunnen doorslaan", vertelt Jack Keijzer. Zijn zoon Pascal (16) werd in 2007 op Koninginnedag om het leven gebracht. De moordenaar kwam negen jaar later weer vrij en woont inmiddels weer in zijn oude huis, vlak bij Hoogkarspel waar Keijzer woont.

Slachtofferhulp onderzoekt of daders van 'levensdelicten' in de toekomst een woonverbod kunnen krijgen en ook Keijzer maakte zich er vanochtend in het AD sterk voor.

Keijzer heeft hemel en aarde bewogen om te voorkomen dat de moordenaar in zijn oude huis terug zou komen. "Ik ben er een hele tijd met de gemeente en justitie mee bezig geweest om ervoor te zorgen dat hij niet bij ons in de buurt zou wonen. Ik heb hem zelfs persoonlijk gesmeekt, maar hij wil niet verhuizen en juridisch kunnen we er niets aan doen. Mijn zoon is vermoord en de dader woont nu in de buurt waar mijn vrouw werkt en waar wij wonen."

De gifbeker was voor het gezin van Keijzer nog niet leeg. Zijn andere zoon Remy kon niet omgaan met de dood van zijn broer en pleegde vorig jaar zelfmoord. Het gezin is nu kindloos. "Mijn vrouw heeft een baan waarbij ze vaak eropuit moet. Zij kan hem elke dag tegenkomen, met zijn twee jonge kinderen die in de gevangenis zijn verwekt. Dat in de wetenschap dat wij door zijn toedoen geen kinderen meer hebben."