Michael Kors legt miljard neer voor stiletto's Jimmy Choo

Schoenenfabrikant Jimmy Choo, bekend van z'n stiletto-hakken en luxe accessoires, is voor een miljard euro overgenomen door Michael Kors. Ook dat is een jetsetmerk.

Het Britse modemerk Jimmy Choo heeft een grote schare beroemde fans. Prinses Diana droeg het veelvuldig. En ook het personage Carrie Bradshaw van de populaire tv-serie Sex and the City was verknocht aan het merk.

Jimmy Choo werd eerder dit jaar in de etalage gezet. Het bedrijf werd in 2011 overgenomen door investeerder JAB Holding, dat ook Douwe Egberts in bezit heeft. JAB wil er nu vanaf, omdat de holding zich meer wil richten op eten en drinken.

Tegenvallende verkoop

Michael Kors was ooit een van de hipste merken in het luxe-segment en vooral beroemd om de dure handtassen. De afgelopen kwartalen gaat het minder. De verkopen vallen tegen. Daarom heeft het merk zijn aanbod uitgebreid met kleding voor mannen en vrouwen, die ook flink aan de prijs is. Verder heeft het veel geïnvesteerd in de online-verkoop.

De naamgever van Michael Kors is blij met de nieuwe aanwinst en noemt Jimmy Choo een iconisch en trendsettend merk met glamour.