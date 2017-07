AkzoNobel wil in september nieuwe voorzitter bekrachtigen

Met de kwartaalcijfers, het aankondigen van een bijzondere aandeelhoudersvergadering, het aangekondigde vertrek van president-commissaris Burgmans, en een actieplan om de relatie met aandeelhouders te verbeteren probeert AkzoNobel zichzelf stevig in de markt te zetten.

De omzet van de verfreus steeg in het tweede kwartaal licht met twee procent naar 3,8 miljard euro. De nettowinst daalde licht van 312 miljoen euro in 2016 naar 301 miljoen dit jaar.

Bava

Het verfbedrijf belegt op 8 september een buitengewone aandeelhoudersvergadering, een bava. Het bedrijf is daartoe genoodzaakt om de benoeming van de nieuwe bestuursvoorzitter Thierry Vanlancker door de aandeelhouders te laten bekrachtigen. Vanlancker volgt de vorige week onverwacht gestopte bestuursvoorzitter Ton B├╝chner op.

Naast de stemming over Vanlancker geeft AkzoNobel op de bava ook tekst en uitleg over het overnamebod van het Amerikaanse PPG. Die probeerde drie maanden lang AkzoNobel in te lijven maar droop in juni teleurgesteld af.

Burgmans

Met het uitroepen van de bava komt AkzoNobel ook tegemoet aan de Amerikaanse activistische aandeelhouder Elliott die daar al maandenlang op aandringt. Elliott is boos op AkzoNobel dat het niet wilde praten met PPG en wil via een bava president-commissaris Antony Burgmans wegstemmen. Een stemming over Burgmans staat echter niet op de agenda.

President-commissaris Antony Burgmans kondigt ook aan dat hij, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, in april volgend jaar zijn voorzitterschap van de raad van commissaris neerlegt. Hij heeft er dan drie termijnen opzitten. Elliott moet dus om zo te zeggen nog negen maanden geduld hebben.

Aanstaande donderdag dient een kort geding bij de rechter van Elliott versus AkzoNobel over juist het uitroepen van een extra aandeelhoudersvergadering. De vraag is of dit kort geding nog zin heeft en doorgaat.