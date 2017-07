Wekdienst van 25 juli: dit gebeurde terwijl je sliep

Verder vandaag...

De Moerdijkspoorbrug die Zuid-Holland met Noord-Brabant verbindt is de komende 2,5 week dicht vanwege werkzaamheden. De brug krijgt nieuwe rails die minder snel slijten en minstens tien jaar meekunnen. Ook wordt de brug zelf verstevigd. Vorig jaar moest de brug ook een aantal keren dicht, dat was voor spoedreparaties. De andere spoorbrug over het Hollands Diep, waarover de Hogesnelheidstrein rijdt, blijft gewoon in gebruik. Verder zet NS bussen in.

Vandaag ontmoeten de twee machtigste mannen van Libië elkaar in Parijs. Premier van de Eenheidsregering, Fayez al Serraj en zijn rivaal uit het oosten, generaal Khalifa Haftar gaan met elkaar om tafel. Het gesprek is geregeld door de Franse president Macron.

In Rotterdam begint vanmiddag het festival Rotterdam Unlimited. Dat is een vijf dagen durend kunst- en cultuurfestival. Zaterdag is het hoogtepunt met de jaarlijkse straatparade van het Zomercarnaval. Vanmiddag begint het feest met de Belgische band Mariachi Reloaded.

Fijne dag!