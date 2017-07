Al skydivend heeft Cate Campbell het plezier in zwemmen hervonden

"Ik had wat tijd voor mijzelf nodig", vertelt de Australische zwemster in Boedapest, waar ze als toeschouwer op de tribune zit. "Meestal was ik aan het zwemmen of ik dacht aan zwemmen. Ik wilde uitzoeken wie ik ben zonder het zwemmen."

Skydiven en bungeejumping

En dus deed de 25-jarige Campbell het afgelopen jaar alleen maar waar ze zin in had. "Skydiven, skiƫn, bungeejumping, de natuur in. Ik ben er echt even helemaal tussenuit geweest. Echt weg van het zwemmen en dat heeft me goed gedaan."

Inmiddels is Campbell weer aan het trainen, maar de WK in Boedapest kwamen nog te vroeg. "Ik richt me nu op de Gemenebestspelen, april volgend jaar. Als ik straks thuis ben, is het weer tijd om me vol op het trainen te storten."