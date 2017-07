Klopjacht in Utrecht op verdachten na plofkraak in Duitsland

In Kanaleneiland in Utrecht wordt jacht gemaakt op één of meerdere verdachten die vannacht zijn gecrasht na een politieachtervolging. Daarbij zijn een politiehelikopter en tientallen politieauto's ingezet.

De mannen hebben in Wesel in Duitsland een plofkraak gepleegd, zegt de politie. Na een lange achtervolging op de A12 zijn ze de Utrechtse wijk Kanaleneiland in gevlucht. Op RTV Utrecht zeggen getuigen dat een deel van de woonwijk hermetisch is afgesloten.