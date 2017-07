De sport van dinsdag bij de NOS

Bij de WK zwemmen in Boedapest komt vandaag onder anderen Femke Heemskerk in actie op de 200 meter vrije slag. En Ferry Weertman, die vorige week al goud veroverde op de 10 kilometer in het open water, meldt zich nu in het bad voor de series 800 meter vrij.

De series zijn 's morgens vanaf 9.30 uur te volgen op NPO Sport en NOS.nl. De finales worden vanaf 17.15 uur live uitgezonden op NPO 2 en NOS.nl.

EK voetbal

Op het EK voetbal voor vrouwen vallen de beslissingen in groep B. Op het programma staan Rusland - Duitsland en Zweden - Italië. Beide duels beginnen om 20.45 uur en zijn te zien op NOS.nl en NPO Sport.

Rusland, Duitsland en Zweden zijn nog in de race voor een plaats in de kwartfinales, Italië is daarvoor al uitgeschakeld.

Ajax

En we zijn bij Ajax dat zich in Zuid-Frankrijk voorbereidt op het duel in de derde voorronde van de Champions League met OGC Nice.