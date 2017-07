Luis Fonsi en Daddy Yankee woest over 'propagandamix' Despacito

De remix is bedoeld om Venezolanen aan te sporen zondag naar de stembus te gaan. Dat vinden de Puerto Ricaanse zangers van het originele nummer schandalig.

"Mijn muziek is niet bedoeld als propaganda om mensen, die schreeuwen voor hun vrijheid, te manipuleren", twitterde Fonsi. "Dat je illegaal een nummer aanpast, verbleekt bij de misdaden die je pleegt in Venezuela", was Daddy Yankees reactie. Op Instagram plaatste hij een foto van Maduro met een rood kruis erdoorheen.