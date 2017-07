Evacuaties vanwege grote bosbranden in Zuid-Frankrijk

In het zuiden van Frankrijk is in een dag tijd een oppervlakte van zo'n 2800 voetbalvelden aan bos afgebrand. Brandweermannen vechten onder meer op het eiland Corsica en in de omgeving van kustplaats Nice tegen grote bosbranden.

Zo'n 50 kilometer ten noorden van Marseille, in het dorpje Mirabeau, zijn honderd inwoners geëvacueerd. In die omgeving ging zeker 600 hectare aan bos in vlammen op. Een deel van snelweg A51 en de spoorlijn tussen Briançon en Marseille is afgesloten. Meerdere bossen zijn verboden gebied voor mensen.

In de omgeving van Carros, bij Nice, is een aantal auto's uitgebrand. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond.