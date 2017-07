Spoorlijn op de Moerdijkbrug op de schop

De komende 2,5 week rijden er geen treinen over de Moerdijkspoorbrug. De belangrijkste spoorbrug die over het Hollands Diep loopt en Breda, Roosendaal, Dordrecht en Rotterdam met elkaar verbindt via het spoor, krijgt een grote onderhoudsbeurt. Het spoor krijgt nieuwe staven en lassen.

De afgelopen jaren had de Moerdijkspoorbrug geregeld grote defecten. In 2014 en 2015 werd weliswaar onderhoud uitgevoerd, maar later bleek dat dat niet goed was uitgevoerd. Vorig jaar moest de brug een aantal keren dicht vanwege spoedreparaties.

Langere spoorstaaf

Op de Moerdijkbrug komen nu spoorstaven van ruim 150 meter. Die lengte komt volgens ProRail niet vaak voor. "Dat doen we zodat de sporen minder snel kapotgaan", zegt Coen van Kranenburg van ProRail.

"Een spoorbrug trilt als er iets zwaars overheen rijdt. Doordat het gaat trillen ontstaat er druk op de las. Dat is de plek waar de twee spoorstaven bij elkaar komen. Door de langere spoorrails ontstaat er minder druk."

11 augustus

Niet alleen de spoorlijn wordt aangepakt, ook de brug wordt verstevigd. "Door de brug beter te ondersteunen, gaat hij minder snel stuk, buigen de spoorstaven niet en kun je het spoor langer goed houden", zegt Van Kranenburg.

Het is de bedoeling dat de nieuwe spoorrails op z'n minst tien jaar meegaan. De werkzaamheden aan de Moerdijkbrug duren tot vrijdag 11 augustus.

De andere spoorbrug, waarover de hogesnelheidstrein rijdt, blijft wel in gebruik. Treinreizigers kunnen met die trein nog reizen tussen Rotterdam en Breda. Daarnaast worden er bussen ingezet.