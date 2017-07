Israël verwijdert metaaldetectoren Tempelberg

Israël haalt de metaaldetectoren weg bij de ingang van de Tempelberg in Jeruzalem en vervangt ze door andere "geavanceerde technische middelen". Ook het cameratoezicht bij de heilige plaats wordt afgeschaald, zegt het Israëlische veiligheidskabinet.

Het veiligheidskabinet was voor de tweede dag op rij bijeen gekomen voor overleg over de beveiligingspoortjes. Nadat het besluit was genomen, begonnen veiligheidstroepen meteen met het ontmantelen ervan.

Zolang de vervangende maatregelen nog niet zijn ingevoerd, is er extra politie op de been in de Oude Stad van Jeruzalem.

Tempelberg

De detectiepoortjes waren neergezet bij de Tempelberg nadat twee Israëlische politiemensen daar bijna twee weken geleden waren doodgeschoten. De poortjes stonden aan de Palestijnse kant van de Tempelberg.

Sinds het installeren van de metaaldetectoren zijn de spanningen tussen Israël en de Palestijnen opgelopen. Dat is al verschillende keren uitgelopen op gewelddadige confrontaties.

De Tempelberg is voor zowel joden als moslims een heilige plaats. Het beperken van de toegang tot de Tempelberg heeft in het verleden ook tot spanningen en geweld geleid.