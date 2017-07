Trump doet ultieme oproep om einde te maken aan Obamacare

President Trump is een laatste offensief begonnen om Obamacare af te schaffen. Afgelopen week leed de Amerikaanse president gevoelige nederlagen doordat in het Congres de plannen om Obamacare te vervangen en te schrappen mislukten.

De Senaat wil nog steeds deze week stemmen om het debat over het afschaffen van Obamacare te starten. Morgen komen de senatoren daartoe bijeen en aan de vooravond van die bijeenkomst hield Trump een tv-toespraak vanuit het Witte Huis, waarbij hij in het gezelschap was van een aantal Amerikaanse gezinnen die hij presenteerde als 'slachtoffers van Obamacare'.

Gestegen premie

Trump vertelde dat de gezinnen juist door Obamacare in de problemen zijn gekomen. Door zieke kinderen of andere gezondheidsproblemen zagen ze hun ziektekostenpremie verdrievoudigen en moeten ze ieder jaar maar afwachten of ze hun vertrouwde dokters mogen houden, zei Trump.

"Al zeventien jaar richt Obamacare schade aan in de levens van onschuldige, hardwerkende Amerikanen", zei hij. Daarbij maakte Trump een foutje, want Obamacare bestaat geen zeventien jaar, maar pas zeven. Later noemde hij de zorgwet van zijn voorganger "een nachtmerrie" en "de dood".

Obamacare kent veel te veel regels en voorschriften, vindt Trump. In zijn eigen plan belooft hij dat mensen veel meer keuzevrijheid krijgen, doordat de overheid veel minder zal bepalen.

'Doe het goede'

Het vervangen van Obamacare was een belangrijke verkiezingsbelofte van Trump. Maar zelfs nu de Republikeinen in het Congres in de meerderheid zijn, kwam zijn eigen zorgplan, in de volksmond Trumpcare genoemd, er niet door. Een klein aantal Republikeinen stemde tegen, samen met alle Democraten.

Een dag later haalde zelfs het plan om dan maar alleen Obamacare af te schaffen, zonder het door een nieuw plan te vervangen, het ook niet.

In zijn toespraak zei Trump dat het nu aan de Republikeinse senatoren is om het goede te doen en hun verkiezingsbelofte om Obamacare af te schaffen en te vervangen in te lossen. Hij verweet de Democraten niets te doen en zelfs obstructie te plegen bij zijn pogingen om de situatie voor het Amerikaanse volk te verbeteren.