Nederlander in Spanje opgepakt voor drugssmokkel in Antwerpse haven

De Spaanse politie heeft een Nederlander opgepakt voor grootschalige drugshandel. De 34-jarige man uit Roosendaal werd al enige tijd gezocht door de Belgische autoriteiten. Hij zou een belangrijke rol spelen in een organisatie die drugs smokkelt via de haven van Antwerpen.

Justitie in België had een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de man. Hij werd opgepakt in zijn huis in Benalmádena, vlak bij Málaga. Daar probeerde hij de politie nog te misleiden door een Estlandse identiteitskaart te laten zien, maar daarna gaf hij al snel toe wie hij echt was.

De bende waarvan de man onderdeel zou uitmaken, wordt ervan verdacht tussen november 2011 en juli 2013 minstens 2200 kilo cocaïne en 1100 kilo heroïne te hebben gesmokkeld.

In 2011 werden al meerdere bendeleden gearresteerd toen een container met daarin 176 kilo cocaïne werd aangetroffen. De Roosendaler zou toen ook opgepakt zijn. Het is volgens Omroep Brabant niet bekend hoe de zaak toen is afgehandeld.