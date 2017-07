Sjöström en Hosszu maken favorietenrol waar op WK

Regerend olympisch kampioene Sjöström zat bij het keerpunt 0,34 onder haar eigen toptijd, maar haalde het net niet. Zondag maakte Sjöström al indruk in de finale van de 4x100 meter. Als startzwemster klokte ze 51,71 en daarmee verbeterde ze het wereldrecord op de 100 meter vrij.

De Australische Emma McKeon, die in Rio de Janeiro als zevende eindigde, greep zilver in 56,18. De Amerikaanse Kelsie Worrell (negende in Rio) liet 56,37 noteren en dat was goed voor de bronzen plak.

Goud voor Hosszu

Katinka Hosszú liet de zwemhal in Boedapest op haar grondvesten schudden, door voor de derde keer op rij WK-goud te pakken op de 200 meter wisselslag.