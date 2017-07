Online actie na arrestatie klokkenluider Hongaarse ov

In Hongarije heeft het openbaarvervoerbedrijf van Boedapest een storm van kritiek over zich gekregen na de arrestatie van een 18-jarige klokkenluider. Al meer dan 45.000 mensen gaven het bedrijf op Facebook een negatieve recensie.

De jongen ontdekte dat op de website van het bedrijf eenvoudig de prijs van buskaartjes aan te passen was, waardoor mensen heel goedkoop zouden kunnen reizen. Hij meldde het probleem bij het vervoersbedrijf BKK, maar kreeg geen reactie. Vier dagen later werd hij midden in de nacht gearresteerd.

De klokkenluider woont niet in Boedapest en zegt geen gefraudeerde kaartjes te hebben gebruikt. Het systeem was pas een dag in de lucht toen hij de fout ontdekte.

Persconferentie

Toen BKK vervolgens een persconferentie organiseerde en trots meldde een hacker te hebben gearresteerd, kwam het publiek in actie. Er werden nog veel meer zwakke plekken in het systeem geopenbaard en op Facebook kreeg het bedrijf veel kritiek over zich heen.

In eerste instantie beperkte dat zich tot mensen uit Hongarije, maar inmiddels zijn er reacties van over de hele wereld. De meeste mensen plaatsen een vertaalde boodschap van de jongen, waarin hij beschrijft wat er volgens hem is gebeurd.