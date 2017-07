Politie pakt babygangsters Napels aan, maar niet in de buitenwijken

Caivano is vruchtbare grond voor de maffia. Het is een verlepte wijk met hoogbouw waarvan de groene verf afbladdert. De graffiti op de muren is geen kunst, meer een teken van tergende verveling. De jeugdwerkloosheid is er 65 procent. Volgens Mazza was dat in zijn jeugd ook al zo. "Het is zo makkelijk om hier in de criminaliteit te belanden. Je hebt namelijk niet veel beters te doen."

Drugsnaalden

De bewijzen liggen letterlijk langs de straat. De drugshandel tiert welig in Caivano. In een stukje bos naast de wijk zit een kale man met zijn blik op oneindig. Op zijn arm zitten drie wondjes en in een van de wondjes hangt een naald. "Wat doe je nou," zegt Mazza tegen hem.

Na een paar korte vragen zonder antwoord wandelt Mazza hoofdschuddend weg. Over een stoep waar tientallen gebruikte naalden in het dorre gras liggen. Daarnaast voetballen kinderen van een jaar of 10 op een pleintje, terwijl de zon onder gaat.

Bruno zat in zijn jeugd met veertien kinderen in de klas. "Er zijn er nog maar twee over." Ten onder gegaan aan drugs, overvallen en ongelukken.

Rustiger

In de centrumwijk Sanità glimt inspecteur Spina van trots. "Het is nu een stuk rustiger in het centrum van Napels. We hebben veel politie op de been in de bekende maffiawijken en zorgen er voor dat de camorristi hun huis niet uit kunnen komen." Terwijl hij een rondje door Sanità rijdt, moet hij om de haverklap zijn collega's groeten die op motors of met auto's op de straathoek geparkeerd staan.

Maar in Caivano is geen politieauto te bekennen. "Van de 8000 mensen die hier wonen, vertoont 14 procent crimineel gedrag. De instituties weten dat, maar ze laten de criminele families hier gewoon lopen," zegt Bruno Mazza.