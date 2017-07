Teuns wint op steile slotklim in Wallonië

Dylan Teuns heeft de derde etappe in de Ronde van Wallonië gewonnen. De Belg van BMC wist in de laatste honderden meters het uitgedunde peloton achter zich te laten. Op de Mur Saint-Roche in Houffalize liet hij de Fransman Quentin Pacher en de Noor Odd Christian Eiking achter zich. Nederlander Pim Ligthart kwam als zesde over de streep.

Teuns verstevigt dankzij zijn zege de leiding in het algemeen klassement. Gisteren veroverde hij de leiderstrui in deze vijfdaagse koers.

Pas na een uur koersen werd de beslissende slag geslagen. Zeven renners, onder wie de Noor Amund Grondahl Janssen van Lotto-Jumbo, kregen maximaal vier minuten voorsprong. In de finale viel de kopgroep uit elkaar en bleven de Fransman Alexis Gougeard van AG2R en Alex Kirsch van Veranclassic over.

Slotklim

Gougeard leek lang op weg naar de ritzege, maar op de slotklim van de Mur de Sain Roche verdween zijn voorsprong van 30 seconden als sneeuw voor de zon.

Lotto-Soudal en Roompot hielden het tempo hoog, maar konden niet voorkomen dat BMC het heft in handen nam. Teuns ging aan op een paar honderd meter van de streep en viel niet meer stil. Niemand kon volgen en de Belg kwam met een kleine voorsprong over de streep. In het klassement staat Teuns nu 32 seconden voor op zijn landgenoot Tosh van der Sande.

Debuutzege

Het was voor Dylan Teuns zijn eerste overwinning bij de profs. De 25-jarige renner van BMC kwam in 2015 met adelbrieven over naar het hoogste niveau, maar wist nog niet te winnen.

Eerder dit jaar toonde Teuns al wel zijn klasse bij een soortgelijke finish. Op de Mur van Huy werd hij derde in de Waalse Pijl achter Alejandro Valverde en Daniel Martin, wereldtoppers op dit soort aankomsten.