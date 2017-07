Regen kwam met bakken uit de lucht: 80 millimeter in Vlissingen

Ook op andere plekken in het land is deze maand al veel meer regen gevallen dan gewoonlijk in juli. Vooral vannacht was het op veel plekken erg nat. De hoosbuien leidden tot ondergelopen straten, pleinen en kelders.

In onder meer Alblasserdam en op Terschelling kwamen putdeksels omhoog door het vele water in de afwatering.

De buien verspreiden zich vandaag steeds verder over het land. Vooral in het zuiden is er een kans op hagel en onweer. In de kustprovincies neemt de kans op buien nu weer af. Voor morgen wordt nog meer regen verwacht. Lokaal kan nog zo'n 20 millimeter vallen. Later in de week wordt het droger en warmer.