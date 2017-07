Belgische Ajax-pittbull gaat zich vastbijten in Oranje

Philtjens is een vaste kracht van het nationale elftal van België en van Ajax. Als een van de beste nummers twee in de kwalificatierondes plaatsten de Belgen zich voor het EK.

"We moesten afwachten of we naar het EK mochten", zegt Philtjens. "We waren afhankelijk van een andere uitslag. Die wedstrijd ( Finland-Portugal) werd gespeeld toen wij in het vliegtuig zaten. We hadden allemaal onze telefoons ingeleverd zodat we van niets wisten. Op de luchthaven zijn we samengekomen en toen vertelde de bondscoach dat we naar het EK gingen. We waren door het dolle heen."