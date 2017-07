Arts Djokovic wil niet dat hij US Open speelt

Novak Djokovic moet op advies van de dokter van de Servische tennisbond zes tot twaalf weken rust nemen om te genezen van zijn elleboogblessure. Dat zou betekenen dat de nummer vier van de wereld de US Open, die 28 augustus beginnen, aan zich voorbij moet laten gaan.

Djokovic gaf onlangs op in de kwartfinales van Wimbledon, omdat hij weer last kreeg van zijn elleboog. "Hij heeft een botkneuzing door overbelasting. Na zijn rustperiode kijken we hoe Novak ervoor staat. Een operatie is de laatste optie", zegt Zdeslav Milinkovic tegen het Servische Sporting Journal.

Persconferentie

Aankomende zondag maakt Djokovic op een persconferentie bekend wat zijn plannen voor het restant van het seizoen zijn. Mogelijk speelt hij het hele jaar niet meer om volgend jaar fit en sterker terug te kunnen komen. De Serviër kwam dit jaar op de grandslamtoernooien niet voorbij de kwartfinales.