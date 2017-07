Philips ziet omzet en winst in gezondheidszorg groeien

De ombouw van Philips van licht en elektronica naar de gezondheidstechnologie legt het bedrijf geen windeieren. De omzet en winst nemen toe en de orderportefeuille groeit. Van scheerapparaten en tandenborstels tot apparaten voor slaapapneu, geavanceerde diagnose-, echo- en scanapparatuur en katheters voor hart- en vaatziekten.

De groei van de orders van klanten met 8 procent geeft aan dat Philips marktaandeel wint. "Het Philips-schip ligt op koers voor dit jaar", zegt topman Frans van Houten.

Er is een voortgaande digitalisering van de zorg, aldus Van Houten. Philips maakt apparaten voor diagnose en behandeling. "We zien in de wereld steeds meer dat gezondheidszorg buiten het ziekenhuis om wordt geleverd, waarbij het internet een grote rol speelt en patiƫnten een nieuwe relatie krijgen met hun arts of verpleegsters. Zorg wordt in de cloud geleverd." Philips is volgens Van Houten marktleider in deze ontwikkelingen.

Zeven overnames

De omzet komt in het tweede kwartaal van dit jaar uit op 4,3 miljard euro, een stijging met vier procent. De nettowinst bedraagt 289 miljoen. Door de verkoop van de afdelingen licht en leds is dat maar een derde van vorig jaar. Het concern is door het afstoten van licht kleiner geworden, met een lagere omzet en winst. Licht was ooit goed voor 7 miljard euro omzet, op een totaal van ruim 24 miljard.

Met het geld dat ze binnenrijven met de verkoop van licht en leds heeft Philips in het afgelopen half jaar maar liefst zeven overnames gedaan in de gezondheidszorg, voor naar schatting zo'n 2,5 miljard euro. Grootste aankoop is het Amerikaanse Spectranetics, voor bijna 1,5 miljard euro.

Verder steekt het bedrijf vanaf het najaar 1,5 miljard euro in de aankoop van eigen aandelen.

Obamacare

De Amerikaanse markt, goed voor meer dan een derde van de omzet, heeft last van de onzekerheid over de afschaffing van Obamacare en is iets teruggelopen en groeit minder snel. "De ziekenhuisdirecteuren maken zich zorgen over de toekomst van de gezondheidszorg en dat zal nog wel een tijdje voortduren."

Ook de brexit zorgt voor onzekerheid op de Britse gezondheidsmarkt en het lagere Britse pond drukt de inkomsten. "Engeland is voor ons belangrijk, we hebben er een fabriek staan. De economie staat onder druk en het pond is lager en dat is allemaal niet heel prettig en we moeten de uitkomsten van de brexit-onderhandelingen maar afwachten."

Voor een vijandige overname is Philips niet bang. "Ik heb geloof in onze eigen kracht en strategie", zegt Van Houten. Maar de discussie over beschermingsconstructies naar aanleiding van Unilever en AkzoNobel vindt hij zinvol. Bedrijven moeten in rust kunnen opereren en nadenken en dus zou het goed zijn als een bestuur meer tijd gegund wordt.