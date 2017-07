Twee verdachten in beeld voor aansteken grotbrand Maastricht

Twee mannen uit Belgiƫ worden verdacht van brandstichting in een grottenstelsel tussen Kanne en Maastricht. De brand brak donderdagavond uit in een berg hooi in de grotten bij Kanne, in Belgisch Limburg.

De twee verdachten werden enkele uren na het uitbreken van de brand opgepakt. Het gaat om twee twintigers uit Belgisch Limburg. Vermoedelijk hebben zij brand gesticht in hooi dat een boer in de grotten had opgeslagen.

Het tweetal werd enkele uren verhoord op het politiebureau en daarna weer vrijgelaten omdat er niet genoeg bewijs was. De mannen blijven nog wel verdachte.

Veel overlast

De brand in het grottenstelsel veroorzaakte de afgelopen dagen veel overlast. De hooi- en stro-opslag die in brand vloog, brandde gisteravond niet meer, maar smeulde nog wel. De brandweer laat de grotbrand gecontroleerd uitbranden.

In de grotten zou behalve rook ook veel koolmonoxide zijn vrijgekomen. De brandweer heeft bezoekers gewaarschuwd om de komende weken de grotten niet in te gaan. Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de lucht in het ondergrondse stelsel.