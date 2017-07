Automobilist rijdt door na ongeluk met fietser in Utrecht

In Utrecht is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is na het ongeluk doorgereden.

Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 23.00 uur op de Marnixlaan. De automobilist en de fietser zagen elkaar waarschijnlijk over het hoofd, meldt RTV Utrecht. Volgens getuigen vloog de fietser een grote afstand door de lucht en kwam hij daarna op het asfalt terecht.

Naar de doorgereden automobilist wordt nog gezocht. De politie hoopt dat getuigen zich melden.