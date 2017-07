Wekdienst van 24 juli: dit gebeurde terwijl je sliep

Ravage na plofkraak geldautomaat in Heesch



Bij een plofkraak in het Oost-Brabantse Heesch is de gevel van een supermarkt deels ingestort. Of er iets uit de geldautomaat van de winkel is gehaald is niet duidelijk. Volgens ooggetuigen waren er meerdere daders. Omdat de schade aan de gevel zo groot is, is het maar de vraag of de winkel vandaag open kan.