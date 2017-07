Bertens in de wolken: en nu een titel op hardcourt

Kiki Bertens is door haar titel op het gravel in Gstaad terug in de top-30 van de wereld. Ze staat nu 26ste. "Hier had ik aan het begin van het jaar voor getekend. Twee titels, ongelooflijk. Hopelijk kunnen we dit vasthouden en ook een hardcourttoernooi winnen."

Het Amerikaanse hardcourtseizoen staat voor de deur, maar op gravel voelt Bertens zich het meest thuis. Ze prolongeerde dit jaar haar titel in Nürnberg en haalde de halve finales in Rome en de kwartfinales in Madrid. Op Roland Garros stond ze echter stijf van de zenuwen en in het grasseizoen won ze geen wedstrijd.

De onzekerheid sloeg toe bij Bertens, een kwaal waar ze vaker last van heeft. Vandaar ook de tranen na de finale in Gstaad, maar ook al in de derde set. "Ik wist niet meer wat ik moest doen om te winnen", zegt ze tegen WTA Insider.