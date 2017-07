Protesten en tranen in Brazilië na zoveelste gedode agent

In zeker twee Braziliaanse miljoenensteden hebben mensen actiegevoerd tegen het fors gestegen geweld waar agenten mee kampen. In de staat Rio zijn dit jaar bijvoorbeeld al meer politiemensen gedood dan in heel 2016 bij elkaar.

In Rio de Janeiro eisten honderden familieleden van agenten meer steun van de overheid en bevolking. Ze deden dat enkele uren nadat er weer een agent werd gedood in een favela. Hij was het 91e dodelijke slachtoffer dit jaar, in de staat met ruim zestien miljoen inwoners.

"Elke dag zien we dat families hier worden verwoest", zei een actievoerder tegen de BBC. "Ik accepteer niet dat ik volgende weduwe word."

Ook in de stad Sao Paulo gingen mensen de straat op om agenten een hart onder de riem te steken.