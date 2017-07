Tienduizenden evacuaties vanwege overstromingen Japan

Het noordoosten van Japan kampt met hevige overstromingen als gevolg van zware regenval. Op verschillende plekken zijn aardverschuivingen geweest. Honderden huizen staan onder water.

De autoriteiten van de prefectuur Akita, op het eiland Honshu, hebben 25.000 mensen opdracht gegeven om te evacueren. Nog eens 65.000 mensen is aangeraden om een veiligere plek te zoeken.

Voor zover bekend zijn er geen doden of gewonden gevallen.

Regenrecord

Volgens het Japanse nationale weerinstituut is er in de stad Akita binnen 24 uur een recordhoeveelheid van 340 millimeter regen gevallen. Ter vergelijking: in Nederland valt er in een jaar tijd gemiddeld 800 millimeter.

Bij de stad Daisen heeft een aardverschuiving tot veel overlast geleid. Een snelweg is onbegaanbaar, doordat er over een stuk van tientallen meters een enorme berg aarde en stenen ligt. Op sommige plaatsen is de hoop wel 3 meter hoog.