Roosendalers hebben meeste last van drugshandel

Een op de acht inwoners van Roosendaal heeft veel last van drugsgebruik of drugshandel in de buurt. Volgens het CBS staat de gemeente daarmee bovenaan als het gaat om drugsoverlast. Ook in Rotterdam en vier Limburgse gemeenten hebben veel bewoners er last van.

Het CBS deed onderzoek bij gemeenten met 70.000 inwoners of meer. In Sittard-Geleen was een forse stijging te zien in het aantal klachten over drugsgebruik of -handel. Tussen 2013 en 2016 verdubbelde het aantal mensen dat daar overlast ervoer. In Maastricht was in die periode juist een halvering te zien.

In Maastricht nam ook het aantal drugsmisdrijven in die jaren flink af: van 410 naar 145. Het gaat zowel om misdrijven met harddrugs als misdrijven met softdrugs.

Drugstoerisme

Gemeenten in West-Brabant en Zuid-Limburg hebben al jaren veel te maken met drugsgerelateerde problemen. Omdat ze dicht bij de grens met België liggen komen er veel buitenlanders drugs halen.

In 2009 sloten Roosendaal en Bergen op Zoom al hun coffeeshops om drugstoerisme tegen te gaan. Of die maatregel geholpen heeft, is de vraag. Critici zeggen dat het besluit averechts werkt en de handel erdoor ondergronds is gegaan.