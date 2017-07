Blauwhelm gedood in Centraal Afrikaanse Republiek

In de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben christelijke milities een groep VN-militairen aangevallen die een konvooi van water-vrachtwagens bewaakte. Een Marokkaanse blauwhelm is daarbij gedood. Drie anderen raakten gewond.

De aanval vond plaats in de zuidelijke stad Bangassou, bij de grens met Congo (Kinshasa). Christelijke milities voeren daar geregeld aanvallen uit op de moslimbevolking en VN-militairen. In mei werden bij zo'n aanval 115 mensen gedood.

Sinds het bloedbad schuilen honderden ontheemde moslims in de kathedraal van de stad. De milities proberen die kathedraal in handen te krijgen.

Het conflict in de Centraal-Afrikaanse Republiek begon in 2013, toen moslimrebellen president Bozizé afzetten. Daarna braken gevechten uit tussen de moslims in het noorden en de christelijke milities in het zuiden van het land, die aanhanger zijn van Bozizé.