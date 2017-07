BMW spreekt beschuldigingen over kartelvorming tegen

BMW spreekt tegen dat het samen met vier andere Duitse autofabrikanten verboden afspraken heeft gemaakt, onder meer over de uitstoot van schadelijke stoffen door dieselauto's. In een verklaring schrijft BMW dat geen enkele van zijn modellen gemanipuleerd is of de internationale regels overtreedt.

Het Duitse weekblad Der Spiegel berichtte vrijdag dat BMW samen met Volkswagen, Audi, Porsche en Daimler (Mercedes) al sinds de jaren 90 in het geheim samenwerkt op het gebied van de uitstoot van schadelijke stoffen door dieselauto's. Volkswagen en Mercedes zouden het kartel hebben gemeld bij de Duitse autoriteiten, mogelijk om een lagere of zelfs geen boete te krijgen.

AdBlue

Vooral sinds 2006 zouden de autofabrikanten ontelbare malen hebben overlegd. De producenten maakten onder meer afspraken over de grootte van de AdBlue-tank, waarin een vloeistof zit waarmee uitlaatgassen worden gereinigd. De producenten zouden hebben afgesproken dat een kleinere, goedkopere tank volstond, terwijl die niet genoeg vloeistof bevat om de uitstoot blijvend te ontdoen van schadelijke stoffen.

Onderzoekers van het Nederlandse TNO vermoedden in 2015 al dat de AdBlue-tanks van dieselauto's te klein waren om de uitstoot voldoende te verminderen. "De tanks moeten tussen de 45 en 80 procent groter zijn, of moeten tussen onderhoudsbeurten door worden bijgevuld", schreven de onderzoekers.

Geen aanpassing

BMW "verwerpt krachtig" de beschuldiging dat de AdBlue-tanks in zijn modellen niet zouden voldoen. Een aanpassing van die tanks is wat BMW betreft dan ook niet aan de orde. Volgens de autofabrikant uit M√ľnchen onderscheidt zijn technologie om de uitstoot te verminderen zich duidelijk van andere fabrikanten. Behalve AdBlue gebruikt BMW nog een ander systeem, waardoor een kleinere AdBlue tank zou volstaan.

BMW zegt wel met andere fabrikanten gesproken te hebben, maar dat ging niet over de grootte van de AdBlue-tank.