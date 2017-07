Dode en gewonden in Amman bij incident op Israëlische ambassade

In de Jordaanse hoofdstad Amman heeft zich in de Israëlische ambassade een geweldsincident voorgedaan. Daarbij is een Jordaniër omgekomen en zijn een Jordaniër en een Israëliër gewond geraakt.

De Jordaniërs kwamen de ambassade binnen, omdat ze daar timmerwerk zouden verrichten. Wat er daarna gebeurde, is niet bekendgemaakt.

Volgens plaatselijke media is de omgekomen Jordaniër een 17-jarige jongen. Hij zou zijn doodgeschoten. De Israëliër zou met steekwonden in de borststreek in een ziekenhuis zijn opgenomen.