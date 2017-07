Volleybalsters naar finaletoernooi World Grand Prix

De Nederlandse volleybalsters hebben zich met veel pijn en moeite geplaatst voor het finaletoernooi van de World Grand Prix, begin augustus in China.

Oranje hoefde in Brazilië alleen maar te winnen van België (dat al zijn acht duels had verloren), maar maakte het zichzelf onnodig lastig: 3-2 (29-27,18-25, 25-12, 22-25,15-8).

Nederland werkte in de eerste set maar liefst zes setpoints weg, voor het op zijn eerste setpoint meteen toesloeg.

Na een prima derde set zakte Oranje ver weg en België, dat vorige week nog met 3-0 was geklopt, dwong een vijfde set af.

In die vijfde set toonde Nederland in enkele geweldige rally's eindelijk de vechtlust die zo lang ontbroken had.

Op het finaletoernooi treft Nederland naast het gastland ook Brazilië, de Verenigde Staten, Servië en Italie.