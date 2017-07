Engeland verslaat Spanje, Portugal te sterk voor Schotland

De Engelse vrouwen zijn vooralsnog ongenaakbaar op het EK voetbal. Na eerder Schotland met 6-0 te hebben opgerold, moest nu Spanje capituleren: 2-0.

Engeland schoot in een regenachtig Breda flitsend uit de startblokken en kwam na nog geen twee minuten spelen op voorsprong. Fran Kirby ontsnapte aan de aandacht van de Spaanse defensie en passeerde Sandra Panos.

Het leek nog mooier te worden in de beginfase toen Millie Bright een vrije trap van Jordan Nobbs tegen de touwen kopte, maar de arbitrage keurde de goal wegens buitenspel af. Onterecht, zo bleek uit de herhaling.

In de tweede helft waren de kansen schaars. Spanje had het meeste balbezit, maar kon geen bres slaan in de Engelse muur. Totdat Ellen White de bal knullig tegen haar arm schoot.

De Italiaanse scheidsrechter Carina Vitulano wees naar de stip, bedacht zich vervolgens en kende Engeland een scheidsrechtersbal toe. Tot grote woede van de Spanjaarden.

Vijf minuten voor tijd gooide Jodie Taylor het duel in het slot, waardoor Engeland zich vrijwel zeker op kan gaan maken voor de kwartfinales.