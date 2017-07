Havenga over afwijzen protest: duidelijker dan dit kan niet

"Wat ik triest vind: het gaat hier om het beoordelen van een feit. En dat kun je heel makkelijk bekijken en beoordelen op basis van de videobeelden", vervolgt Havenga.

"Het hele zwembad hangt vol met camera's, iedereen heeft het gezien, duidelijker dan dit kan gewoon niet. En dan mogen die beelden niet gebruikt worden. Dan denk ik: hoe is het mogelijk, in zo'n wereld, met zulke belangen?"

Door het nieuws is Oranje definitief veroordeeld tot het spelen om plek 9 tot en met 12.

"We hebben gewoon verloren, laten we wel zijn. We kunnen ons gaan verschuilen achter een protest, maar we hebben gewoon verloren van Rusland. Dit was alleen de enige uitweg nog naar een vervolg van het toernooi."