Bij een controle in een bestelbus op de A28 in de buurt van Assen is een 31-jarige Groninger aangehouden met 47 kilo aan xtc-pillen. De politie heeft de bus en de drugs in beslag genomen.

De politie spreekt van een aanzienlijke vondst. Om hoeveel pillen het gaat, wordt nog onderzocht.

Het is nog niet bekend waar de drugs vandaan komen of waar de Groninger de pillen naartoe bracht. De verdachte wordt morgen verder gehoord.