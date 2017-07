Geen WK-finales voor Goosen en Kamminga

Mathys Goosen en Arno Kamminga zijn er niet in geslaagd om de finales te bereiken bij de WK zwemmen, ondanks uitstekende tijden.

Kamminga verbeterde in Boedapest zijn persoonlijk record op de 100 meter schoolslag. Goosen evenaarde in de halve finales van de 50 meter vlinderslag zijn Nederlands record dat hij 's ochtends in de series had gezwommen.

De geboren Zuid-Afrikaan kwam vandaag tot twee keer toe tot 23,52. Daarmee was hij 0,11 sneller dan het nationale record van Joeri Verlinden uit 2014. In de series werd Goosen dertiende, in de halve finales twaalfde.

Geen Cseh in finale

Topfavoriet Laszlo Cseh stelde teleur voor zijn thuispubliek. De Hongaar was net iets sneller (23,51) dan Goosen, maar alleen de beste acht plaatsten zich voor de finale van de 50 meter vlinderslag.