Congres VS wil nieuwe sancties tegen Rusland

De leiders in het Amerikaanse Congres zijn het eens over wetgeving die nieuwe sancties tegen onder meer Rusland mogelijk maakt. Ook blijven de bestaande sancties in stand. De Democraten en Republikeinen in beide kamers van het Congres gaan daarmee in tegen de wens van president Trump.

Met de wetgeving wordt het nagenoeg onmogelijk voor Trump om zonder instemming van het Congres sancties tegen Rusland op te heffen of uit te stellen.

De president kan de wetgeving nog wel tegenhouden met een veto, maar zo'n stap kan door zijn tegenstanders worden geïnterpreteerd als een knieval voor het Kremlin. Het campagneteam van Trump wordt onderzocht, omdat leden mogelijk ongeoorloofd contact hadden met Rusland. Er wordt ook onderzocht of teamleden met Rusland spraken over de opheffing van sancties.

Iran en Noord-Korea

Uit de overeenkomst in het Congres, dat in meerderheid Republikeins is, blijkt dat er binnen Trumps partij geen overeenstemming is over de omgang met Rusland. Ook bondgenoten van de president steunden de wetgeving voor nieuwe sancties.

De partijen willen Moskou straffen voor de veronderstelde inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de annexatie van de Krim, de militaire activiteiten in Oost-Oekraïne en het schenden van mensenrechten. Behalve in sancties tegen Rusland voorziet de wetgeving ook in nieuwe sancties tegen Iran en Noord-Korea.

Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op de nieuwe wetgeving. Een woordvoerder van de Russische president Poetin noemt het "hoogst negatief".