De Buyst sprint naar etappezege in Wallonië

Jasper De Buyst heeft de tweede rit in de Ronde van Wallonië gewonnen. In de straten van Seraing zegevierde de Belg van Lotto-Soudal in de massasprint.

Het ging voortdurend op en neer in de tweede rit, die begon in Chaudfontaine. De renners moesten eenmaal een berg van de eerste categorie over en negen keer eentje van de tweede categorie. Een groepje van vijf renners, met daarin voor Lotto-Jumbo de Belg Victor Campenaerts, kreeg wat voorsprong, maar een massasprint bleek onvermijdelijk.

De Buyst was in de sprint net wat sneller dan de Deen Michael Mörköv. Eerder dit jaar won De Buyst de Heistse Pijl en werd hij derde in de Ronde van Drenthe.

De Fransman Benjamin Thomas, winnaar van de eerste etappe, reed in de slotfase lek en dat kostte hem de leiderstrui. Die kwam in bezit van de Belg Dylan Teuns van BMC, die gisteren als derde over de streep kwam.