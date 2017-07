Oranje glansrijk naar volgende ronde of tóch nog een debacle?

Grote indruk

Van Veenendaal heeft nog geen goal hoeven te incasseren en tegen de Deense vrouwen maakte ze grote indruk. "Als Sari er niet had gestaan, had ik nog moeten zien dat we hadden gewonnen", aldus Dekker.

De keepster van Oranje blijft zelf nuchter onder de lof die ze ontving. "Het maakt niet uit of mijn rol heel groot of heel klein is. Als je maar winst, de uitslag is alles voor mij."