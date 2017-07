Treinwagons Downton Abbey vernield door vandalen

Het is nog niet bekend hoe groot de schade is, maar het museum schat dat de reparatiekosten ten minste een paar duizend pond zullen zijn. De manager van de historische spoorlijn betwijfelt of de trein dit jaar nog kan rijden. Hij zegt dat het personeel, dat voornamelijk bestaat uit vrijwilligers, erg van streek is.

De trein werd regelmatig gebruikt in Britse films en series. Behalve in Downton Abbey maakte de trein onlangs nog zijn opwachting in de filmversie van de serie Dad's Army.