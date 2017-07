Voormalige IS-seksslaaf ritueel gereinigd: 'Voelt heel puur'

In de heilige plaats Lalish maakt de vrouw een rondgang langs de graven, op haar sokken. De grond in het hele dorp is heilig. Ze legt een knoop in een van de stukken kleurrijke stof die er hangen en doet een wens. Iemand anders zal die knoop weer losmaken om de wens te laten uitkomen. En ze laat zich opnieuw dopen, door een van de oudere vrouwen in het dorp.

Een slechte droom

Ze vindt het moeilijk te beschrijven wat de doop voor haar betekent, zegt ze met een glimlach en een nog vochtig voorhoofd. "Het voelt heel puur. Alsof ik me heb gereinigd van iets heel slechts." Toen ze een paar maanden geleden terugkwam uit Mosul, ging het erg slecht met haar. "Ik sliep niet of slecht. Het voelde alsof ik nog in twee werelden leefde. Nu gaat het beter."

Psychische hulp is er niet. "Maar de simpele handelingen van de rituelen werken ook therapeutisch", vertelt Shireen. "Toen ik in 2014 werd ontvoerd, studeerde ik. Daar wil ik nu weer mee verder gaan. Ik wil deze drie jaar gaan zien als een slechte droom. Het is een nieuwe morgen nu, ik wil verder met mijn leven."