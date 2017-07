Robot verkent grotbrand Maastricht

De brandweer heeft de brandende grotten bij Maastricht verkend met een robot. De hooi- en stro-opslag die donderdag in brand vloog brandt niet meer, maar smeult vooral.

Met de warmtecamera is vastgesteld dat de temperatuur in de grot niet zo hoog is als gedacht. Er is wel nog veel risico op loslatende stukken mergel. Gisteren besloten de hulpverleners om te stoppen met blussen vanwege de gevaarlijke situatie.

Koolmonoxide

Er zou naast rook ook koolmonoxide in de grotten zijn vrijgekomen. De brandweer heeft bezoekers gewaarschuwd om de komende weken de grotten niet in te gaan. Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de lucht in de grotten.