Kermisattractie ongeluk met kind in Tilburg voldeed aan veiligheidseisen

De attractie op de Tilburgse kermis waarin gisteren een jongetje gewond raakte, voldeed aan alle veiligheidseisen. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft het toestel de jaarlijkse keuring eerder dit jaar doorstaan.

De NVWA gaat het ongeluk samen met het ministerie van Economische Zaken onderzoeken. De attractie, Die Fantastische Reise, wordt daarbij opnieuw gekeurd. Tot dat gebeurd is, blijft de attractie gesloten.

Gisteravond raakte een jongetje van ongeveer drie jaar oud bekneld toen hij uit een karretje was gevallen. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niks bekendgemaakt over hoe hij eraan toe is.

Elleboogstoot

De politie hield twee mensen aan die de hulpverleners belemmerden bij hun werkzaamheden. Het gaat om de beheerders van de attractie naast Die Fantastische Reise, een vrouw van 27 uit Borne en een 56-jarige man uit Amersfoort.

Zij verzetten zich toen de brandweer een metalen hek wilde doorknippen. Een politieagent die het koppel daarop weghaalde, kreeg van de vrouw een elleboogstoot. De man bedreigde de agent.