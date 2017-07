Nederlands record Goosen op 50 m vlinder

Mathys Goosen heeft bij de WK zwemmen een aardig succes geboekt op de 50 meter vlinderslag. Goosen plaatste zich in Boedapest als dertiende voor de halve finales met een Nederlands record: 23,52 seconden. Het record was met 23,63 in bezit van Joeri Verlinden. De halve finales worden zondagavond gezwommen.

Kamminga sterk

Arno Kamminga presteerde voortreffelijk op de 100 meter schoolslag. De Katwijker dook als tweede Nederlander ooit onder de 1 minuut. Met een dik persoonlijk record van 59,95 plaatste hij zich ook als zestiende en laatste voor de halve finales. Die staan later op zondag op het programma.

Alleen Lennart Stekelenburg is in Nederland ooit sneller geweest dan Kamminga. Stekelenburg is nationaal recordhouder met 59,50.