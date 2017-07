De sport van zondag bij de NOS

Ook wordt er natuurlijk ook weer gevoetbald. Bij het EK voetbal voor vrouwen neemt Schotland het om 18.00 uur in Rotterdam op tegen Portugal. Om 20.45 uur kruisen Engeland en Spanje de degens in Breda. Beide wedstrijden zijn live te zien op NOS.nl en NPO Sport en in samenvatting op NOS.nl.

En dat is nog lang niet alles. Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff zijn in Tsjechië voor de volgende MXGP-race. Beide manches (14.15 en 17.10 uur) zijn te zien via de livestream op NOS.nl.